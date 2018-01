Linense vence Ecus na Série B1 O Linense se manteve firme na briga direta por uma das duas vagas na Série A3 em 2004, ao vencer o Ecus, por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, em Lins, pelo Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão. A vitória deixou o vencedor em segundo lugar, junto com o Primavera, ambos com 16 pontos. O líder é o Mauaense, com 20 pontos. A segunda fase da competição tem sido bastante equilibrada, mas o favorito Ecus, de Suzano, não tem ido bem contra seus concorrentes. No jogo desta noite, outra vez, Choquito foi o herói do time da casa, marcando os dois gols. O primeiro aos 25 minutos do primeiro tempo. Dois minutos depois, Marcos empatou. Mas o próprio Choquito fechou o placar aos 41 minutos da etapa final. A 10ª rodada será completada domingo com três jogos: 10 horas - Primavera x Mauaense; 15 horas - Capivariano x Batatais e Velo Clube x Tupã. Classificação: 1) Mauaense 20; 2) Primavera e Linense 16; 4) Ecus 14; 5) Batatais 11; 6) Tupã e Capivariano 9; 8) Velo Clube 7.