Linense vence Fernandópolis pela Série B1 Em partida isolada nesta sexta-feira à noite, Linense e Fernandópolis abriram a sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B1. Em Lins, o time da casa levou a melhor e venceu por 1 a 0, chegando à liderança, pelo menos temporária, do Grupo 1. O gol solitário foi assinalado por Julinho, de cabeça, ainda no primeiro tempo. O time soma agora 13 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pela Ferroviária, que tem um ponto a menos e joga domingo, em casa, contra a Paraguaçuense. O Fernandópolis aparece na terceira colocação com 10 pontos. Pela Série B2, outra partida isolada foi disputada nesta sexta-feira à noite, pela segunda rodada. O Ginásio Pinhalense derrotou, fora de casa, o Lemense, por 3 a 1 e conquistou sua segunda vitória no campeonato. O time lidera o Grupo 2, com seis pontos, enquanto o Lemense ainda não pontuou. Os gols do Pinhalense foram marcados por Thiago Gaúcho, Fernando e Dieguinho. Pablo, de falta, descontou.