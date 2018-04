Linense vence, mas Juventus é campeão da Copa FPF

O Juventus, tradicional time do bairro paulistano da Mooca, será um dos representantes do Estado de São Paulo na Copa do Brasil de 2008. A equipe conquistou o título da Copa Federação Paulista de Futebol neste domingo, mesmo sendo derrotada em casa pelo Linense por 3 a 2. Pelo regulamento, o time da rua Javari podia perder por um gol de diferença, por ter derrotado o adversário na semana passada por 2 a 1, no primeiro jogo da final. O time da Mooca abriu o marcador aos 15 minutos da etapa inicial, com um gol de Elias da intermediária, que entrou no ângulo da meta defendida pelo goleiro Gilberto. A equipe poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro tempo, mas Jhonny desperdiçou uma cobrança de pênalti. O Juventus ainda acertou uma bola na trave e foi castigado pelo gol de empate do Linense, marcado por Gilsinho ao 41 minutos. Juventus 2 Marcelo; Renato, Levi e Almir; Valdir (Liminha), Glauber, Cadu (Ivan), Elias (Igor) e João Paulo; Jhonny e Márcio. Técnico: Márcio Bittencourt Linense 3 Gilberto; Marcelo (Schizo), Samuel, Jordan e Elias (Regivan); Rocha , João Carlos, Gilsinho e Serginho; Fabinho (Marcus Vinicius) e Fausto . Técnico: Vilson Tadei Gols: Elias, aos 15 do primeiro tempo e Liminha, aos 49 do segundo tempo (Juventus); Gilsinho, aos 41 do primeiro tempo, Schizo, aos 38 e Fausto, aos 47 do segundo tempo (Linense). Árbitro: Guilherme Cereta de Lima Estádio: Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo (SP). Na etapa final, o Linense marcou dois gols já no final da partida, com Shizo aos 37 minutos, e Fausto, que converteu um pênalti aos 47 minutos. O resultado de 3 a 1 dava o título ao Linense, mas a equipe juventina encontrou forças para diminuir e ficar com a taça. O gol foi marcado aos 49 minutos por Liminha, após um bate e rebate na grande área. Além da classificação do Juventus para a Copa do Brasil no ano que vem, o vice-campeão Linense está classificado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2008.