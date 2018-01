Linense vence novamente na Série B2 O Linense continua na frente na largada da Série B2 do Campeonato Paulista. Neste domingo o time de Lins conquistou sua segunda vitória na competição ao vencer o São Bernardo, fora de casa, por 3 a 0. A equipe de Lins, porém, não foi a única a conquistar sua segunda vitória. O Primavera goleou o Penapolense por 4 a 0, em Bauru, o Guaratinguetá fez 2 a 1 na Santacruzense, o Santa Ritense também goleou, 4 a 1 sobre o Ecus e o Rio Claro fez 2 a 1 no Mont e Azul. Resultados da rodada - Radium (6) 0 x 0 (7) Lençoense, Santacruzense 1 x 2 Guaratinguetá, Penapolense 0 x 4 Primavera, São Bernardo 0 x 3 Linense, Rio Claro 2 x 1 Monte Azul, Ecus 1 x 4 Santa Ritense, Jalesense (2) 1 x 1 (3) Palmeirinha e Guarujá 2 x 1 C apivariano (sábado). Classificação - 1) Linense, Primavera, Guaratinguetá, Santa Ritense e Rio Claro 6 pontos; 6) Lençoense 4; 7) Monte Azul, Guarujá e Palmeirinha 3; 10) Ecus 2; 11) Jalesense 1; 12) Santacruzense, Capivariano, Radium, São Bernardo e Penapolense 0.