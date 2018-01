Linense vira líder do Paulista B1 O Linense goleou o Tupã, por 4 a 0, nesta sexta-feira à noite, assumindo a liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, com 22 pontos, igualando-se ao Grêmio Mauaense. O time de Lins, porém, tem um jogo a mais - 12 a 11 - e torcerá por um tropeço do Muaense contra o Ecus, domingo, em Suzano. Este jogo abriu a 12ª rodada da segunda fase. Faltam três rodadas para o término da competição que vai colocar os dois primeiros colocados na Série A3 em 2004.