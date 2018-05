Linense vira líder e Novorizontino conquista a primeira vitória na Série D

O saldo paulista foi positivo, neste sábado, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Linense venceu a Caldense por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo A14, enquanto o Novorizontino aproveitou bem o fator casa para vencer pela primeira vez: fez 2 a 1 em cima do Atlético-ES e assumir a ponta do Grupo A13.

+ Após morte de torcedor, Ponte Preta vence o Guarani no Brinco de Ouro

Atuando no Gilbertão, em Lins, com o apoio da torcida, o Linense chegou aos sete pontos, contra quatro do time mineiro. No outro jogo, Madureira e Maringá empataram por 1 a 1, fincando com dois pontos cada.

O Novorizontino, após dois empates, venceu pela primeira vez, dentro de seu estádio, o Jorjão, em Novo Horizonte. Fez 2 a 1 em cima do Atlético-ES, ficando com cinco pontos e deixando o adversário na lanterna. Agora torce contra o Uberlândia, com quatro pontos, na partida de domingo diante do Americano-RJ, com dois, em Macaé (RJ).

A decepção paulista continua sendo o Mogi Mirim. Mesmo em casa foi goleado por 5 a 1 pelo Brusque, se mantendo na lanterna do Grupo A17, com três derrotas e nenhum ponto. O Brusque divide a liderança com o São José, com seis pontos cada.

Nos outros jogos, destaque para a goleada do Fluminense-BA sobre o Murici-AL, por 4 a 1, em Alagoas, pelo Grupo A8. O Belo Jardim-PE empatou sem gols com o América-RN pelo Grupo A6 e ambos brigam pela liderança. O Itumbiara-GO conquistou sua primeira vitória ao fazer 2 a 0 sobre o Espírito santo pelo equilibrado Grupo A12.

A Ferroviária joga contra o Tubarão no domingo e o Mirassol desafia a Internacional de Lages-SC na segunda-feira.

Confira os jogos da terceira rodada:

Sábado

Madureira-RJ 1 x 1 Maringá-PR

Mogi Mirim-SP 1 x 5 Brusque-SC

Belo Jardim-PE 0 x 0 América-RN

Murici-AL 1 x 4 Fluminense-BA

Espírito Santo-ES 0 x 2 Itumbiara-GO

Linense-SP 2 x 0 Caldense-MG

Novorizontino-SP 2 x 1 Atlético-ES

Domingo

15h

Americano-RJ x Uberlândia-MG

16h

Independente-PA x Santos-AP

Interporto-TO x Ferroviário-CE

Moto Club-MA x Altos-PI

Guarani de Juazeiro-CE x Imperatriz-MA

ASA-AL x Central-PE

Sergipe-SE x Jacuipense-BA

Flamengo-PE x Campinense-PB

Treze-PB x Itabaiana-SE

URT-MG x Macaé-RJ

Caxias-RS x Nova Iguaçu-RJ

Cianorte-PR x Novo Hamburgo-RS

Tubarão-SC x Ferroviária-SP

Prudentópolis-PR x São José-RS

04 de Julho-PI x Cordino-MA

17h

São Raimundo-RR x Real Desportivo-RO

Nacional-AM x São Raimundo-PA

ASSU-RNx Sparta-TO

Dom Bosco-MT x Iporá-GO

Novo FC-MS x Ceilândia-DF

18h

Rio Branco-AC x Manaus-AM

Barcelona-RO x Plácido de Castro-AC

Segunda-feira

18h

Vitória da Conquista-BA x Santa Rita-AL

20h

Macapá-AP x Baré-RR

20h30

Inter de Lages-SC x Mirassol-SP