Linense x Batatais é destaque na Série B1 Linense e Batatais fazem o único jogo desta sexta-feira pela quarta rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1. Os dois times se enfrentam às 20h30, em Lins, buscando a reabilitação na competição, uma vez que ambos vêm de derrota na rodada do último final de semana. Enquanto o Linense foi a Suzano e perdeu para o Ecus por 1 a 0, o Batatais, mesmo jogando em casa, não conseguiu parar o Capivariano e também perdeu pela contagem mínima. Com três pontos ganhos, os dois times ocupam apenas a sexta posição na classificação. Os dois primeiros garantem vaga na Série A3 (Terceira Divisão) de 2004. Confira a 4ª rodada: sexta-feira - 20h30 - Linense x Batatais; Domingo - 10h - Capivariano x Tupã; 15h - Velo Clube x Mauaense; Primavera x Ecus. Classificação: 1) Tupã, Mauaense, Capivariano e Ecus 6; 5) Primavera 4; 6) Linense e Batatais 3; 8) Velo Clube 1.