Lingard brilha, marca nos acréscimos e Manchester United empata com o Burnley

O Manchester United contou com a estrela de Lingard para empatar com o Burnley por 2 a 2 nesta terça-feira, em casa, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe de José Mourinho chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu no segundo tempo e empatou com dois gols do meia, um deles de letra e o outro marcado já nos acréscimos.

O empate manteve a equipe na vice-liderança agora com 43 pontos, 12 atrás do Manchester City, que desafia o Newcastle na quarta-feira, e um na frente do Chelsea, que também nesta terça superou o Brighton & Hove Albion por 2 a 0. Já o Burnley alcançou os 33 pontos e está em sétimo.

E o time visitante precisou de apenas dois minutos para surpreender o adversário nesta terça. Em seu primeiro ataque, após cobrança de falta na área, a equipe abriu o placar com o atacante Ashley Barnes, aproveitando sobra de bola mal afastada pela zaga.

O Manchester United impôs uma forte pressão após levar o primeiro gol. Pogba e Rashford tiveram boas chances, mas pararam na boa atuação do goleiro Pope. E, aos 35, quando parecia próximo do empate, o time mandante foi surpreendido novamente: Defour cobrou falta com perfeição, no ângulo, e ampliou o marcador.

A pressão aumentou ainda mais no início do segundo tempo. E, aos oito, o Manchester United descontou com um golaço: Lingard aproveitou cruzamento rasteiro e desviou de letra, com perfeição. Era o dia do meia. Já nos acréscimos, após bate-rebate na área, ele aproveitou a sobra e chutou no canto para definir o empate.

Se o Manchester United decepcionou, o Chelsea confirmou o favoritismo. Ganhou do Brighton & Hove Albion por 2 a 0, em casa, com um gol do atacante espanhol Álvaro Morata e outro de Marcos Alonso.

A equipe não fez uma partida brilhante e criou poucas oportunidades no primeiro tempo. Mas, logo no primeiro minuto da etapa final, o atacante espanhol aproveitou cruzamento de Azpilicueta e testou no canto. E, aos 15, também de cabeça, Marcos Alonso completou o placar.

Ainda nesta terça-feira, jogando fora de casa, o Leicester até saiu na frente com um gol de Mahrez, mas levou a virada do Watford e perdeu por 2 a 1. Molla Wague e o goleiro Kasper Schmeichel, contra, definiram o resultado.

Os demais jogos disputados nesta terça-feira terminaram em empates: o Everton ficou no 0 a 0 com o West Bromwich, o Bournemouth no 3 a 3 com o West Ham e o Huddersfield Town no 1 a 1 com o Stoke City.