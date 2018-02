Língua de Vampeta dá "molho" à final Se ao decidir pela multa de R$ 50 mil a intenção do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, era de ?calar a boca? do volante Vampeta, do Corinthians, o tiro saiu pela culatra. O tom brincalhão era o mesmo, mas as palavras fortes, as frases enfáticas e desafiadoras foram inéditas. E no momento que não podia falar, o baiano falou, e muito, e deixou a imagem do presidente da entidade profundamente comprometida e a decisão deste sábado com um ?tempero? especial. ?Se posso questionar o Lula, porque não posso questionar o Farah?? Foi uma das questões levantadas pelo atleta. O sorriso maroto em nenhum momento deixou de ser exibido. Ao mesmo tempo que brincava, gesticulava e ironizava, Vampeta mandava seus recados após o treino desta sexta-feira, no Parque São Jorge. ?Não vou pagar multa nenhuma. Se ele (Farah) quiser, vai ter de vir aqui buscar, por a mão no meu bolso?, desafiou. ?Enquanto a federação finge que cobra, eu finjo que pago?, afirmou, em alusão à famosa frase que disse quando enfrentava problemas de salário no Flamengo. ?Eles fingem que pagam e eu finjo que jogo.? Parte de seu depoimento ao Comitê Disciplinar da FPF, que deve ser marcado para a próxima semana, foi adiantada. O volante garantiu que nunca comparou Farah ao presidente americano George W. Bush. ?Afinal de contas o Bush é presidente de um país e o Farah só de uma federação?, desdenhou. Diante da minimizada que deu à importância do cartola paulista, Vampeta perguntou. ?Se não podemos mais expressar nossa opinião, então que volte a ditadura.? Virada ? De bobo os corintianos não tem nada. Toda celeuma que cercou Vampeta foi transformada em motivação para a decisão deste sábado. Os jogadores se uniram para ajudar o companheiro e chegaram a propor ?rachar? a multa. ?Ninguém vai me ajudar a pagar nada. Mesmo porque a multa não será paga?, sentenciou o volante. ?Tudo que fiz foi tentar agitar a partida, promover esta final.? Quanto às frases de Reinaldo e Rogério Ceni, o baiano foi polido. ?Claro que não são meus amigos. De outra forma não iriam querer fazer gols contra meu time?, divertiu-se.