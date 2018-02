Linhares bate o Serra na estréia do returno do Capixaba No único jogo por campeonatos estaduais disputado no Brasil nesta sexta-feira, o Linhares bateu o Serra por 2 a 0, na abertura do returno do Capixaba. CAMPEONATO CAPIXABA 1.ª rodada - 2.º turno Serra 0 x 2 Linhares Classificação Grupo A 1.º - Linhares, 3 pontos; Grupo B 1.º - Serra, 0 ponto. Obs.: Jaguaré, Colatina, Estrela do Norte e Pinheiros, pelo Grupo A; Vilavelhense, Colatinense, Rio Branco e Vitória, pelo Grupo B, ainda não estrearam no returno.