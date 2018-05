Lionel Messi diz ficar irritado com críticas de argentinos

Um dia depois de ter seu nome pichado nos muros de Buenos Aires, com críticas e cobranças por causa da vitória do Barcelona sobre o Estudiantes, Lionel Messi desabafou nesta segunda-feira ao revelar que fica irritado quando torcedores dizem que ele não se identifica com a Argentina.

Veja também:

Fifa deve celebrar o 2009 perfeito de Messi

"Não me importo quando me chamam de ''o catalão'', mas me irrita quando dizem que não me emociono com a camisa celeste. Nada me dói mais do que essas declarações de que não sou argentino", reclamou o jogador, em entrevista ao jornal espanhol El País. Revelado nas categorias de base do próprio Barcelona, o meia nunca defendeu um clube da Argentina.

No domingo, algumas ruas de Buenos Aires amanheceram com os muros pichados por torcedores do Estudiantes, derrotado por 2 a 1 na decisão do Mundial de Clubes. "Messi não é argentino" e "Messi, faça o mesmo na Copa", diziam as inscrições sobre o autor do gol que deu o título ao Barcelona.

Franco favorito na eleição de melhor jogador da Fifa, cujo prêmio será entregue nesta segunda, Messi celebrou a possibilidade de coroar a grande temporada com o troféu. "Os prêmios individuais alegram as pessoas que me querem bem, compensam os sacrifícios que a família tem feito", declarou.

Messi, porém, ainda está comemorando a conquista do Mundial. "É muito melhor porque é um prêmio coletivo, que deixa muitas pessoas felizes", disse o argentino, campeão de todos os seis campeonatos disputados na última temporada. "Foi um ano bárbaro", festejou.