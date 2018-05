Lionel Messi diz que quer 'vencer mais vezes a Bola de Ouro'

O atacante Lionel Messi, do Barcelona, recebeu neste domingo, em Paris, o tradicional prêmio Bola de Ouro, entregue anualmente pela revista francesa France Football ao melhor jogador da temporada. Aos 22 anos, ele é o primeiro argentino a faturar o troféu.

Messi superou o português Cristiano Ronaldo, vencedor da edição de 2008, por 473 votos a 233. O melhor brasileiro na lista de jogadores que receberam votos foi Kaká, que terminou em sexto, com 58.

"Tomara que possa vencer mais vezes a Bola de Ouro, seria maravilhoso repetir isso. Mas tudo vai depender de como as coisas acontecerem no Barcelona e na seleção argentina. A Copa do Mundo será decisiva na próxima premiação", disse o jogador.

Messi dedicou o prêmio a seus companheiros, à sua família e a todos os que sempre lhe apoiaram na carreira. "Estou profundamente feliz. É um dia muito especial. Mas sou consciente de que o devo à grande temporada do Barcelona e a meus companheiros. Tenho que agradecer a eles", disse.

Messi voltou a rejeitar as comparações com Diego Maradona, "um jogador único, o melhor da história". "Quando anunciaram que era o vencedor, na segunda-feira, disse que me sentia feliz de ser o primeiro argentino e o primeiro prata da casa do Barcelona a receber o prêmio. Me sinto tanto argentino como do Barcelona", disse.

Presente à cerimônia, o presidente do clube, Joan Laporta, elogiou Messi, que segundo ele "é um exemplo para os jogadores das categorias de base do Barça", e acrescentou que "também ficaria feliz" caso o prêmio "tivesse sido recebido por Xavi ou Iniesta".