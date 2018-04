Lionel Messi lança aplicativo para smartphones com fins solidários

BUENOS AIRES - O atacante argentino Lionel Messi lançou um jogo para smartphones com o propósito de destinar os lucros às obras sociais realizadas pela fundação que leva o nome do atleta.

O aplicativo "Training with Messi" ("Treinando com Messi", em livre tradução), que estará disponível em inglês e espanhol, também proporcionará aos usuários a possibilidade de conhecer o astro do Barcelona no jantar de gala que todos os anos é organizado pela Fundação Leo Messi.

"O aplicativo foi criado pela Fundação Leo Messi e organização Social Team com o objetivo de ajudar a melhorar a situação de milhares de crianças e adolescentes em risco social no mundo todo", afirmou a entidade filantrópica administrada pelo jogador em comunicado.