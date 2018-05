Lionel Messi não treina e pode desfalcar Barcelona no Mundial

O argentino Lionel Messi não participou do primeiro treino do Barcelona em Abu Dabi, e pode desfalcar a equipe espanhola contra o mexicano Atlante, na quarta-feira, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.

Messi está afastado dos gramados desde a partida contra o Dínamo de Kiev, na semana passada, pela Liga dos Campeões. O jogador sofreu uma torção no tornozelo direito, e já desfalcou o Barcelona no clássico com o Espanyol, pelo campeonato nacional.

Nesta segunda-feira, enquanto o restante do elenco trabalhava no gramado, o argentino ficou no hotel fazendo tratamento de fisioterapia. Após o treinamento, o zagueiro Carles Puyol mostrou otimismo sobre a recuperação do companheiro.

"Ele está muito chateado com a situação, e quer se recuperar o quanto antes para disputar este primeiro jogo", afirmou o defensor do time catalão.