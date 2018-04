Lippi convoca seleção italiana e deixa Amauri de fora

A documentação que concedeu a cidadania italiana ao brasileiro ficou pronta neste sábado, mas o treinador preferiu convocar para o ataque Di Natale, Gilardino, Iaquinta, Quagliarella e Giuseppe Rossi - Amauri chegou a admitir que gostaria de ser chamado.

A equipe com o maior número de atletas relacionados foi a Juventus, com sete, seguida pela Udinese, com três.

A Itália lidera o Grupo 8 com 14 pontos, um na frente da Irlanda - que tem um jogo a mais - e seis da Bulgária. A partida contra a Geórgia será dia 5 de setembro, em Tbilisi, enquanto o duelo contra os búlgaros será quatro dias depois, em Torino.

Confira a lista de convocados.

Goleiros: Buffon (Juventus), De Sanctis (Napoli) e Marchetti (Cagliari).

Defensores: Cannavaro (Juventus), Chiellini (Juventus), Criscito (Genoa), Grosso (Lyon), Legrottaglie (Juventus), Santon (Inter) e Zambrotta (Milan).

Meio-campistas: Camoranesi (Juventus), D''Agostino (Udinese), De Rossi (Roma), Marchionni (Fiorentina), Marchisio (Juventus), Palombo (Sampdoria), Pepe (Udinese) e Pirlo (Milan).

Atacantes: Di Natale (Udinese), Gilardino (Fiorentina), Iaquinta (Juventus), Quagliarella (Napoli) e Giuseppe Rossi (Villarreal).