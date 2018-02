Lippi é o novo técnico da Itália Marcello Lippi foi anunciado nesta sexta-feira como o novo técnico da seleção da Itália. Ele vai substituir Giovanni Trapattoni - que não resistiu à eliminação do time na primeira fase da Eurocopa-04 e foi obrigado a entregar o cargo. Lippi diz que assumir a seleção era um dos maiores sonhos de sua vida. "Estou feliz e quando se está feliz também se está emocionado. A seleção está nos sonhos de qualquer treinador e, portanto, também estava nos meus sonhos particulares", disse Lippi, que "de surpresa" se apresentou nesta sexta na sede da Federação Italiana de Futebol (FIGC) para uma entrevista coletiva. Marcelo Lippi, que havia se desligado da Juventus de Turim no dia 29 de abril, pouco antes do final do Campeonato Italiano, começará a trabalhar no dia 16 de julho, um dia depois de encerrado o contrato de Trapattoni. No seu primeiro pronunciamento como técnico da ?Azzura?, cerca de meia hora depois de ter o nome confirmado pelo conselho da FIGC, Lippi lembrou o antecessor. "Meu primeiro pensamento se dirige a um profissional fantástico, que é Trapattoni. Estive muito perto dele e nos falamos freqüentemente", disse. Lippi é considerado um dos melhores treinadores do futebol italiano. Foi cinco vezes campeão nacional com a Juventus e em 1996 conquistou com a equipe, o título da Liga dos Campeões da Europa. DEMISSÕES - Com Trapattoni sobe para quatro o número de treinadores demitidos durante a Euro-04. Já perderam emprego Rudi Voeller na seleção da Alemanha, Otto Baric, na seleção da Croácia, e Iñaki Sáez, da Espanha. Todos eles tiveram o time eliminado na primeira fase da competição.