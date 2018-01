Lippi nega rumores de transferência para Manchester United O técnico da seleção da Itália, Marcello Lippi, disse neste sábado que os rumores que vinculam seu nome a uma transferência ao Manchester United, depois da final da Copa, são falsos. "Não há nada de verdade nessas informações", assegurou. Ao ser perguntado por um jornalista britânico se estaria interessado em disputar a Liga Inglesa, Lippi respondeu, por meio de um tradutor: "O fato de eu não haver entendido uma única palavra do que você disse deve lhe dar uma boa idéia da minha resposta. Não se pode trabalhar em um lugar em que não se fale a língua local". O contrato de Lippi com a Federação Italiana de Futebol termina depois da Copa, e seu futuro ainda é incerto. O ex-treinador da Juventus se recusou a definir em público se vai continuar à frente da seleção italiana ou se vai voltar a dirigir um clube. "Em questão de 15 ou 20 dias, vocês saberão onde eu estarei no futuro. Mas certamente não será no Manchester". Em reportagens publicadas neste sábado, na imprensa britânica, o Manchester United também negou que Lippi será o novo treinador da equipe, no lugar de Alex Ferguson.