Lippi surpreende e põe Totti no banco contra a Austrália O técnico Marcelo Lippi surpreendeu e lançou Alessandro Del Piero como titular da seleção italiana para o jogo desta segunda-feira, contra a Austrália, em Kaiserslautern, pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo. Ele entra no lugar de Totti, que havia disputado os três jogos da primeira fase, mas ainda não está 100% recuperado fisicamente - ele sofreu uma cirurgia no joelho em fevereiro. Lippi, no entanto, confirmou as expectativas de recuar do esquema ultradefensivo adotado contra a República Checa, com quatro homens no meio, Totti na ligação e apenas um atacante fixo, no caso, Gilardino. Toni volta ao time, e Camoranesi, que havia ficado de fora dos dois primeiros jogos, volta para o banco. Essa formação, com Del Piero na ligação e Toni e Gilardino como dupla de ataque, foi responsável pelos dois melhores resultados da Itália na fase de preparação para a Copa: as vitórias por 3 a 1 sobre a Holanda, no dia 12 de novembro do ano passado, em Amsterdã, e 4 a 1 sobre a Alemanha, no dia 1.º de março, em Florença. A partida contra a Austrália começa às 12 horas (de Brasília) desta segunda-feira.