Lisca fecha treino do Inter, mas indica que repetirá última formação de Roth

O técnico Lisca manteve o mistério no Internacional e não revelou a escalação para o duelo contra o Corinthians, nesta segunda-feira, às 20 horas, no Itaquerão, no fechamento da antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador comandou neste domingo um treino fechado para a imprensa no Centro de Treinamento do Palmeiras. Quando os jornalistas foram liberados para acompanhar a atividade, ele distribuiu coletes a um provável time titular, que seria o mesmo que empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta na última rodada, em tropeço que custou o cargo de Celso Roth.

Após os jogos deste domingo, a situação do Inter ficou ainda mais complicada no Campeonato Brasileiro. O time colorado é o 17º colocado com 39 pontos, a três de distância do Vitória, que derrotou o Figueirense por 4 a 0.

O Inter deve entrar em campo contra o Corinthians com a seguinte formação titular: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Rodrigo Dourado, Eduardo Sasha, Anderson e Valdívia; Vitinho.