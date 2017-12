Lista de dispensa tira sono de Juninho Fonseca Um constrangimento inevitável tem tirado o sono do técnico Juninho Fonseca, do Corinthians. O treinador ainda não sabe como vai se dirigir aos jogadores que serão dispensados para comunicar a notícia. Aliás, nem gosta de tal expressão. "Pois é, eu sei que não vai ter jeito e que isso (a dispensa) terá de ser feito. Mas confesso que ainda não sei como agir", afirmou. "E vou procurar não usar essa palavra. Nenhum profissional gosta de se sentir dispensado. Se não puder preservar o atleta, tenho de preservar o homem." A situação ilustra bem a realidade no Parque São Jorge. Juninho bem que tenta valorizar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, porém é tudo da boca para fora. Embora comande os treinos diários, a maior parte de sua atenção não está no gramado, mas sim nas reuniões que mantém diariamente com o diretor de Futebol, Roberto Rivellino, a fim de tratar da formação do grupo para a temporada 2004. E enquanto alguns nomes ganham força no clube, como o atacante Dimba, atualmente no Goiás, outros integram aquele grupo que, fatalmente, terá a tão evitada conversa com o técnico. Entre eles o zagueiro César, o volante Cocito e o meia Robert. "Da mesma forma que estamos evitando tocar em nomes daqueles que pensamos em contratar, também não vamos falar nos que podem sair", explicou Juninho. "Se depender de mim, isso só será anunciado na reapresentação da equipe no ano que vem." A diretoria já anunciou a intenção de contratar cinco reforços. Serão dois meias, dois atacantes e um lateral-esquerdo, uma vez que Kleber, emprestado ao Hannover, da Alemanha, recebeu proposta para permanecer naquele país. E o treinador corintiano assegurou: se entram cinco, saem cinco. Ficou evidente também a intenção da diretoria e comissão técnica de trabalhar com um grupo maior de jogadores. Hoje, 28 atletas estão relacionados. A idéia para 2004 é aumentar para 32. "Os times aprenderam nesse ano como trabalhar com esses campeonatos mais longos. Assim a proposta é trabalhar com mais gente para que possamos formar pelo menos dois times." Um dos objetivos com essa medida é evitar a repetição do drama que acometeu o clube no final do primeiro turno do Brasileiro deste ano, quando vários atletas, entre eles Kléber, Jorge Wagner, Fábio Luciano e Liedson foram negociados. "Acho que a diretoria aprendeu bastante com isso e agora vamos pensar em maneiras de evitar que isso ocorra novamente", cutucou Juninho. Os cartolas concluíram também que boa parte das dificuldades enfrentadas neste ano, estavam relacionadas com contusões. Assim, deixar mais jogadores à disposição do treinador foi a maneira encontrada para minimizar a situação. "Um campeonato de 9 meses é desgastante para qualquer um. Dificilmente um atleta agüenta todo esse tempo sem sentir nenhum tipo de contusão", observou Rogério, um dos que sofreram com o ritmo puxado da competição. "Então, nesse caso, quanto mais opções melhor para todo mundo."