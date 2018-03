Lista de Leão ainda pode ser mudada A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta tarde que a lista de convocados da seleção brasileira para a Copa das Confederações, divulgada na quinta-feira, pode ser totalmente alterada até o dia 20, quando os 23 jogadores terão de ser inscritos na Fifa. Dessa maneira, os 35 nomes anunciados ontem, que surpreenderam os torcedores, não precisam estar necessariamente no grupo do técnico Emerson Leão que disputará o torneio no Japão, a partir do dia 30. A CBF só esqueceu de avisar o coordenador-técnico da seleção Antônio Lopes, que não sabia dessa possibilidade ao anunciar os 35 convocados na quinta-feira.