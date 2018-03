Lista de Leão deve sair nesta quarta A tarde de hoje foi de expectativa na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ninguém informava quando a lista de 35 jogadores para a Copa das Confederações seria divulgada - o que deve ocorrer nesta quarta-feira. Especulou-se nos corredores da CBF que o técnico Emerson Leão queria anunciar hoje mesmo a relação inicial dos atletas - no dia 20, a CBF terá de enviar a Fifa a relação final, com 23 nomes. E que o coordenador-técnico Antonio Lopes teria optado por adiar o anúncio. Os dois passaram o dia em Brasília, participando de debate promovido pela CPI CBF/Nike. Lopes teria uma motivação para adiar a divulgação da lista: ele estaria temendo a repercussão negativa de "algumas novidades" a serem apresentadas por Leão. Como a Fifa exige a apresentação da pré-lista de 35 nomes até quinta-feira (dia 10), Lopes acharia mais conveniente que só a entidade conhecesse a relação. Antes dos Jogos Olímpicos de Sydney, o então técnico da seleção Wanderley Luxemburgo teve uma idéia semelhante. Enviou uma lista com dezenas de nomes de "convocáveis" para o Comitê Olímpico Internacional (COI), mas só a tornou pública depois de definir aqueles que seguiriam para a Austrália. Luxemburgo quis, assim, preservar o nome de quem ficou fora dos Jogos.