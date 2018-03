Lista de Leão é adiada novamente Mais uma vez, a pré-lista dos 35 atletas relacionados para a Copa das Confederações não foi divulgada pela comissão técnica da seleção brasileira. O coordenador-técnico, Antonio Lopes, disse que a convocação deve ser feita até amanhã. A prova de que há falta de sintonia entre ele e Emerson Leão pode ser atestada pelas declarações do treinador, em Brasília, na terça-feira, quando garantiu que os nomes seriam anunciados hoje. Na segunda-feira, ficou acertado pelos dois que a tal relação seria apresentada ao público, no máximo, até amanhã. A demora, a desinformação e a confusão obedecem, em parte, a uma decisão de Lopes de só liberar a lista após a rodada da Copa do Brasil, disputada nesta quarta-feira à noite. Leão, por sua vez, queria que os 35 nomes fossem anunciados logo. Esta relação tem de ser encaminhada à Fifa até amanhã, embora haja um outro prazo, até 20 de maio, para que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) envie à entidade a listagem final dos 23 jogadores que vão seguir para o Japão. A Copa das Confederações será realizada de 30 de maio a 10 de junho, no Japão e na Coréia do Sul. Hoje, Lopes esteve na sede da CBF por várias horas. No início da noite, ao deixar o prédio, deixou claro que a seleção vai ceder à pressão dos clubes classificados para a fase final dos Campeonatos de São Paulo e Rio de Janeiro, contrários à cessão de seus jogadores antes da decisão das competições. "Temos que lutar pela seleção, mas temos também que ver o lado dos clubes que disputam os Estaduais e a Taça Libertadores", declarou. O coordenador salientou que é preciso ter flexibilidade para lidar com essas situações. O que, porém, tem faltado no discurso de Leão: ele afirmou na segunda-feira que a seleção não tinha de negociar com clubes. Curiosamente, Lopes passou a usar adjetivos mais conciliadores depois da visita do presidente do Vasco, Eurico Miranda, a dirigentes da CBF, na semana passada. Lopes confirmou que a seleção terá a partir de agora oito dias para treinar antes dos jogos restantes das eliminatórias do Mundial de 2002. A promessa lhe foi feita pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira, depois de elaborar o calendário do segundo semestre. "Isto vai ser muito bom." A CBF pretende anunciar o calendário amanhã, às 12 horas, num hotel da zona sul do Rio. Para isso, convidou Pelé e o ministro do Esporte e Turismo, Carlos Melles. O presidente do Clube dos Treze, Fábio Koff, também estará no encontro. Eles vão também divulgar a tabela do Campeonato Brasileiro de 2001, que terá 28 clubes. A competição será disputada em um único turno, com cada time jogando 27 partidas. A dúvida é se classificam para a segunda fase quatro ou oito equipes. Depois, jogam em sistema de mata-mata até a final. Os clubes da Primeira Divisão vão receber a seguinte cota da TV Globo pela transmissão do campeonato: 1) US$ 4,1 milhões (Vasco, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians); 2) US$ 3,2 milhões (Cruzeiro, Atlético-MG, Grêmio, Internacional, Botafogo, Fluminense e Santos); 3) US$ 2,6 milhões (Bahia); 4) US$ 2,1 milhões (Goiás, Vitória, Guarani, Coritiba, Atlético-PR, Sport, Ponte Preta e Portuguesa); 5) US$ 7 milhões para serem divididos entre América-MG, São Caetano, Gama, Botafogo-SP, Santa Cruz, Paraná e Juventude. Copa do Brasil - O clube campeão receberá R$ 1,5 milhão da CBF. O vice, R$ 750 mil. Os finalistas também terão direito à bilheteria dos jogos em que tenham o mando de campo.