Lista de Leão pode ter surpresas Diante da pressão do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, o técnico da seleção Emerson Leão pode incluir nomes que não constavam da primeira lista, na convocação dos 23 jogadores que disputam a Copa das Confederações no Japão e na Coréia. A primeira listagem era para cumprir uma determinação da Fifa. A relação definitiva será anunciada amanhã de manhã, em um hotel da zona sul do Rio. No domingo, a delegação viaja para o Japão. Ao tomar conhecimento da pré-convocação, que contava com 35 nomes, Teixeira demonstrou descontentamento. Por isso, apesar de Leão minimizar a importância da Copa das Confederações, outros jogadores podem ser chamados. A base, porém, deve ter como origem na primeira lista elaborada por Leão. Alguns nomes - como os zagueiros Lúcio e Edmílson, o volantes Vampeta e os atacantes Washington e Élber - têm presença garantida. O treinador chamou atletas sem expressão na pré-lista, por causa de um acordo entre a CBF e os clubes, que o impediu de convocar os que estivessem envolvidos em competições no Brasil.