Lista de Luxemburgo deixa clima tenso Cercado de indefinições e muita especulação, o Corinthians começa nesta segunda-feira sua preparação para o segundo semestre. Depois de um fim de semana de folga, o grupo de jogadores se reapresenta às 9 horas, em Itaquera, ao técnico Wanderley Luxemburgo. De lá o time segue para a cidade mineira de Extrema, onde deve permanecer durante 15 dias para realizar a pré-temporada. Mas antes disso, Luxemburgo vai divulgar os nomes dos jogadores que integrarão a delegação. Entre os atletas o clima é de expectativa e certa tensão. A relação do treinador é encarada também como uma espécie de lista de dispensa. Quem não for convocado para a viagem, provavelmente não estará nos planos da comissão técnica até dezembro. A ausência de alguns jogadores já é dada como certa na lista dos escolhidos de Luxemburgo. A ameaça maior está sobre os atacantes. Paulo Nunes e Fernando Baiano, que se recuperam de cirurgias, não devem ser aproveitados. O primeiro deve deixar a equipe em definitivo. A dúvida da diretoria é sobre o que fazer com o segundo. Baiano é jovem e os dirigentes temem negociá-lo e correr o risco de vê-lo recuperado e jogando um grande futebol por outro clube. Por isso, o mais provável é que ele seja emprestado para que sua evolução seja analisada. Chegada - O goleiro Córdoba, do Boca Juniors, é um dos nomes mais cotados no Parque São Jorge para integrar a relação de reforços corintianos. Para o meio-de-campo é Vampeta é pretendido. Já no ataque, Reinaldo, do Flamengo, e Deivid, que briga na Justiça contra Santos e Nova Iguaçu por causa de seu passe, são os preferidos. Se o negócio der certo, Reinaldo e Deivid se juntariam a Luizão, que renovou contrato e se recupera de uma cirurgia no joelho, e Ewerthon, que está na seleção brasileira. A diretoria do Corinthians ainda aguarda resposta do Guarani sobre a proposta pelo zagueiro Edu Dracena.