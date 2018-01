Lista de Luxemburgo pode aumentar No Palmeiras são fortes os comentários de que será anunciada, na reapresentação marcada para terça-feira à tarde, a dispensa de vários jogadores, inclusive de alguns que vinham até há pouco tempo atuando como titulares. Esse teria sido o assunto da reunião de Vanderlei Luxemburgo com o diretor de Futebol Sebastião Lapola, sexta-feira. O técnico continua insistindo no pedido da contratação de um lateral-esquerdo e um meia de qualidade. Consta que Luxemburgo teria entregue uma lista com os nomes de Léo e Rubens Cardoso (ambos do Santos) e Felipe (Vasco). Também se falou em Dodô para substituir Christian, porém o técnico teria vetado a sua contratação.