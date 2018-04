Lista evidencia dúvidas de Parreira Na convocação para os dois próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias do Mundial de 2006, o técnico Carlos Alberto Parreira deixou escapar que tem três dúvidas para escalar a seleção que enfrentará a Venezuela, dia 9 , em Maracaibo, e a Colômbia, dia 13, em Maceió. Na zaga, Juan leva alguma vantagem sobre Lúcio, o outro candidato. No meio, Edu e Zé Roberto disputam a posição em condições de igualdade. Enquanto no ataque, Kaká e Adriano podem chegar até a véspera do jogo sem saber qual deles será escolhido. Foram relacionados 22 atletas para as duas partidas e o lateral-esquerdo Maxwell, do Ajax, foi a única surpresa - pela primeira vez figura na seleção principal. Ele já havia participado do grupo que tentou sem sucesso a classificação para a Olimpíada de Atenas. Não se saiu bem e agora ganhou uma chance pelo que vem apresentando no Campeonato Holandês - é considerado pela crítica local como o melhor estrangeiro no futebol do país na atual temporada. Além disso, a oportunidade se deveu à impossibilidade de Parreira convocar Gustavo Nery, que se recupera de uma cirurgia no pulso direito. O atacante Luís Fabiano está de volta ao grupo, depois de afastado por causa de contusão, e os cinco ?punidos? pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por supostamente não terem se esforçado para atuar contra o Haiti, em agosto, também reintegram a seleção. Dida será titular, pois goza da preferência de Parreira. "Pela experiência de dois Mundiais como reserva, ele está um passo à frente do Julio Cesar", disse o treinador. Dos outros quatro, Cafu é nome certo no time e retomará o posto de capitão. Já Lúcio, Kaká e Zé Roberto vão ter de dar início a nova etapa para conquistar vaga na equipe. "Eu me emociono toda vez que sou lembrado para a seleção", comentou Zé Roberto, da Alemanha, logo depois de ser informado sobre sua presença na lista divulgada na CBF. Sobre a polêmica dos cinco afastados, Parreira evitou se estender. Disse que o assunto era muito complicado, porque envolvia interesses dos clubes, da CBF, da Fifa, dos atletas e da seleção. "Nosso descontentamento ficou claro. Mas isso já foi superado. Eles estão de volta e com chances de jogar." Parreira foi econômico ao falar da exclusão de Belletti, titular da seleção durante a ausência de Cafu. Agora, ele não está nem entre os reservas. Maicon passou a ser a segunda opção para a lateral-direita. "Não é uma lista definitiva. Não há muito o que esclarecer. Relacionei um grupo para apenas dois jogos. Não é nada definitivo." Na verdade, a decisão de deixar fora Belletti evidencia a avaliação negativa da comissão técnica pelo desempenho do atleta na partida contra a Bolívia e no amistoso com a Alemanha, ambos no início de setembro. Belletti errou em demasia na marcação, no toque de bola, e ainda teve dificuldades de acertar cruzamentos.