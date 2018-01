Listão do São Paulo pode sair amanhã No São Paulo, espera-se para amanhã a divulgação de nova lista de dispensas, da qual podem fazer parte o goleiro Roger, o lateral Gustavo Nery, o zagueiro Wílson, os volantes Daniel e Alexandre, os meias Fabiano e Adriano e o atacante Leandro. Sem dinheiro para grandes investimentos, o clube deve optar por algumas soluções caseiras. Caso do lateral Lino, que esteve emprestado ao Figueirense no último Campeonato Brasileiro e retornará ao Morumbi. "Não pretendemos mais emprestá-lo. Caso não surja nenhuma proposta para que saia em definitivo, ficará no São Paulo", anunciou Carlos Augusto de Barros e Silva, diretor de Futebol do clube.