Litoral FC é ?aposentadoria? de Pelé Pelé está sempre ao lado das maiores celebridades, freqüentando os lugares mais sofisticados do mundo, mas é feliz sentado em uma pequena arquibancada de madeira observando garotos jogarem futebol. "Minha aposentadoria vai ser o que você está vendo aqui. A partir da próxima Copa do Mundo, na Alemanha, quero fazer minha agenda de forma que possa ver mais de perto a garotada?. O objetivo é fazer com que o Litoral Futebol Clube, que fundou há meses ao lado do empresário Pepe Altstut, revele, no futuro, novos Robinhos, Kakás, Ronaldinhos... e também bons cidadãos. "Quero passar o que eu aprendi não só como jogador. O ser humano é importante também porque com 35 anos o atleta tem de parar e não está preparado para o resto da vida normal", afirma Pelé. O Rei se sente totalmente à vontade orientando os meninos. "Eu me transfiro para meu pai ensinando lá no Baquinho (Bauru Atlético Clube), e o Waldemar de Brito. Toda experiência que eu tive eu aprendi deles. E como deu certo comigo, então eu procuro passar a mesma coisa para os garotos." Projetos - Mas ao lado do sonho está a realidade. Para fazer com que o Litoral Futebol Clube - que já conta com equipes infanto, juvenil e juniores - se torne um celeiro de revelações para o futebol, Pelé admite que ainda há um caminho a percorrer. "Não pode se preocupar em querer ganhar títulos ainda. Primeiro é preciso arrumar o nosso clube, que ainda tem deficiência de campo. Os sintéticos são ótimos, mas por causa do tamanho só servem para a escolinha." O Rei lembra que a área utilizada atualmente terá de ser liberada em dois anos para construção do Museu Pelé. O Rei espera conseguir em curto prazo firmar uma parceria que permita a construção de um centro de treinamento com mais de um campo. "Já recebi contatos de equipes do exterior, dos Estados Unidos, Japão, Coréia do Sul, interessadas em fazer um período de treinamentos conosco, mas não pude aceitar por ainda não ter instalações adequadas." O Rei também se preocupa com os garotos que já atuam no Litoral. "Fiz uma reunião com o Pepe falando da necessidade de, no ano que vem, arrumar um dormitório ou mini hotel abrigar as crianças daqui que não tem condições." Boas perspectivas para quem quer investir não faltam. Matéria prima, também. "Na escolinha começamos com uns 70 garotos, hoje já temos 500." Desse grupo, cerca de 25% não paga mensalidade - são garotos de família de baixa renda. Mesmo assim, a escolinha já é auto-suficiente.