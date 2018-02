Lituanos investigam racismo de torcida contra a França A polícia lituana está investigando um cartaz com mensagem racista empunhado por torcedores locais durante a partida contra a França válida pelas eliminatórias à Eurocopa 2008. No último sábado, durante o jogo na cidade de Kaunas, torcedores lituanos exibiram um cartaz mostrando um mapa da África no meio da bandeira francesa com os dizeres: "Bem-vindos a Europa". "A polícia está encarando esse incidente lamentável com seriedade. Nossa federação pode ser multada em 18 mil euros (cerca de R$ 50 mil) pela Uefa", disse nesta terça-feira o presidente da Federação Lituana de Futebol, Liutaras Varanavicius. "Alguém deve ter achado aquilo engraçado, mas é uma afronta. Eles queriam humilhar os jogadores franceses, pois alguns deles têm ascendência africana", acrescentou Varanavicius. A Federação Lituana postou em seu site um pedido por qualquer informação sobre os autores do cartaz com dizeres racistas. Nicolas Anelka marcou o gol da França na vitória dos visitantes por 1 a 0.