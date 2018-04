Liverpool acerta contrato com argentino Maxi Rodríguez

Maxi Rodríguez foi aprovado nos exames médicos nesta quarta e só depende de uma liberação internacional para entrar em campo com a camisa do Liverpool. Ele tem chances de jogar já neste sábado, contra o Stoke, em rodada do Campeonato Inglês.

Em sua chegada, o argentino recebeu elogios do técnico Rafa Benítez. "Nós estávamos procurando por jogadores com caráter e boa mentalidade. Ele jogou pela Argentina e pelo Atlético de Madrid e é um atleta de personalidade", comentou o treinador.

Benítez também destacou as habilidades do polivalente jogador. "Ele pode jogar em três posições: na direita, na esquerda ou como segundo atacante. E é alguém com uma mentalidade muita positiva", enumerou o técnico.

Maxi Rodríguez atuou no Atlético por cinco temporadas e foi capitão do time depois que o atacante Fernando Torres, seu novo companheiro no Liverpool, deixou o clube.

No entanto, o argentino vinha amargando o banco de reservas nos últimos jogos e estava ameaçado de ficar de fora da Copa do Mundo. No Liverpool, o volante terá oportunidades no time titular para continuar a jogar, mantendo suas chances de ser convocado para a seleção argentina.