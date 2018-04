Liverpool anuncia contratação de zagueiro estoniano do Augsburg

A diretoria do Liverpool acertou a chegada de mais um reforço para a temporada 2016/2017 do futebol europeu. Nesta quarta-feira, o clube inglês anunciou a chegada do zagueiro estoniano Ragnar Klavan, de 30 anos, que estava no alemão Augsburg, sem revelar os detalhes financeiros da transação.

O clube também não anunciou o tempo de contrato firmado com Klavan. A imprensa inglesa estima, porém, que o Liverpool vai desembolsar 4,2 milhões de libras (aproximadamente R$ 18 milhões) para tirar Klavan do Augsburg, onde ele estava desde 2012.

O zagueiro, aliás, foi adversário do Liverpool na última temporada, em confronto pela Liga Europa. E antes de chegar ao futebol alemão, teve passagens por clubes da Estônia, da Noruega e da Holanda, onde defendeu o Heracles e o AZ Alkmaar. Ele também já defendeu mais de cem vezes a seleção do seu país, além de ter sido eleito o melhor jogador estoniano em 2012, 2014 e 2015.

"Estou realmente honrado por fazer parte desta incrível clube, essa incrível equipe. É difícil colocar em palavras, porque foi um sonho meu por 22 anos chegar ao Campeonato Inglês e fazer parte desse incrível clube, o Liverpool. O Campeonato Inglês é a liga mais atraente do mundo e você sempre tem jogadores incríveis aqui. Esta é a casa do futebol", disse Klavan ao site oficial do Liverpool.

Com a contratação de Klavan, que vai usar a camisa de número 17, o Liverpool já anunciou cinco reforços para a temporada 2016/2017. Além do zagueiro, Loris Karius, Joel Matip, Sadio Mane e Marko Grujic também chegaram ao clube. Na última temporada, o time ficou apenas em oitavo lugar no Campeonato Inglês, além de ter sido vice-campeão da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa.