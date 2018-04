Liverpool anuncia contratação de zagueiro grego A diretoria do Liverpool anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Sotiris Kyrgiakos, que estava no AEK Atenas. O técnico Rafa Benitez afirmou que o jogador grego, de 30 anos, deve passar pelos exames médicos necessários para a oficialização do acordo nos próximos dias.