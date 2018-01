Liverpool bate o Huddersfield e Arsenal cai para o Swansea no Inglês

Rivais diretos na briga por uma das vagas do Campeonato Inglês na Liga dos Campeões do ano que vem, Liverpool e Arsenal viveram momentos bem diferentes nesta terça-feira. Na abertura da 25.ª rodada da competição, o Liverpool confirmou o favoritismo diante do Huddersfield sem dificuldades, ao fazer 3 a 0 fora de casa. Já o Arsenal visitou o Swansea e foi surpreendido, ao cair por 3 a 1.

O resultado manteve o Liverpool na quarta colocação, com 50 pontos, hoje na zona de classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Já o Arsenal parou nos 42 pontos e ocupa a sexta colocação. A derrota desta terça deixa o time londrino fora até da zona para a Liga Europa de 2018/2019.

Em Huddersfield, o Liverpool desperdiçou boas oportunidades no início, mas abriu o placar aos 25 minutos. Após cruzamento da esquerda, a defesa do time da casa afastou e Emre Can emendou de primeira, da intermediária. A bola desviou no meio do caminho e morreu no canto esquerdo do goleiro.

Ainda no primeiro tempo, os visitantes ampliaram com Roberto Firmino. Aos 45, o brasileiro recebeu de Mané pela esquerda, invadiu a área e esperou a opção para o passe no meio da área. Sem encontrar nenhum companheiro, mostrou faro de artilheiro para bater com pouquíssimo ângulo, entre o goleiro e a trave, e marcar o segundo.

Na etapa final, o Liverpool diminuiu o ritmo, mas seguiu melhor. Em dois momentos consecutivos, Mané perdeu ótimos momentos de cabeça, parando em Lóssi e, depois, errando o gol por centímetros. Milner, de fora da área, e Salah também falharam por pouco na finalização.

Mas o terceiro gol sairia aos 32 minutos. Salah tentou a finalização e foi bloqueado. Na sobra, Billing atropelou Emre Can na área e o árbitro marcou pênalti. Após uma pequena reunião para definir o batedor, Salah ficou com a bola e cobrou com categoria, no canto esquerdo do goleiro, que pulou no direito.

O Liverpool agora volta a campo no domingo que vem, quando recebe o Tottenham pelo Campeonato Inglês. Já o Huddersfield, que parou nos 24 pontos, na 14.ª colocação, visita o Manchester United no sábado.

ARSENAL

Já no País de Gales, o Arsenal foi batido por um Swansea que ocupou a lanterna da tabela durante boa parte da competição. Com o triunfo, o time da casa subiu para 23 pontos e deixou a zona de rebaixamento. No sábado, visita o Leicester, enquanto o Arsenal recebe o Everton.

Apesar da derrota, foi o time londrino que largou melhor e abriu o placar aos 32 minutos. Özil recebeu pela direita e cruzou para a área. A defesa cochilou e Monreal finalizou de carrinho para a rede. Só que no minuto seguinte, o mesmo Özil errou na saída de bola, Alfie Mawson aproveitou e tocou para Sam Clucas, que marcou na saída de Cech.

O placar se manteve até o segundo tempo, quando os erros do Arsenal voltaram a beneficiar o Swansea. Aos 16 minutos, Monreal cobrou lateral na fogueira para Mustafi, que estendeu a pressão para Cech com um recuo. O goleiro se atrapalhou ao tentar o chutão para frente e entregou nos pés de Jordan Ayew, que finalizou de primeira para a rede.

Atrás no placar, o time londrino foi para o ataque, mas voltou a errar nos minutos finais. Aos 41, Monreal falhou ao tentar afastar, Ayew ficou com a sobra e invadiu a área antes de tocar para Clucas, que marcou seu segundo na partida e selou o placar.

WEST HAM

Na outra partida do dia pelo Inglês, o West Ham recebeu o Crystal Palace e ficou no empate por 1 a 1, resultado que manteve ambas as equipes no meio da tabela. O West Ham tem 27 pontos e é o décimo colocado, enquanto o Crystal Palace está na 12.ª posição, com 26 pontos.