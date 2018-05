Liverpool bate Sunderland em casa, mas Philippe Coutinho deixa campo lesionado

O Liverpool derrotou o Sunderland por 2 a 0, neste sábado, no estádio Anfield Road, em Liverpool, pela 13.ª rodada da competição. Mas nem tudo deu certo para os anfitriões durante a partida. O meia brasileiro Philippe Coutinho, um dos destaques da equipe, levou uma pancada no pé direito aos 33 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído. O jogador ainda passará por exames para saber a gravidade da lesão.

Os gols da vitória saíram no segundo tempo da partida. Origi, que substituiu o brasileiro, abriu o marcador aos 30. Henderson tocou para o belga, que se livrou da marcação e bateu cruzado para marcar um golaço.

O segundo gol veio no último minuto da partida. Mané foi derrubado na área por Ndong. O árbitro marcou pênalti, que Milner bateu no canto direito do goleiro para garantir os anfitriões na liderança.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos mesmos 30 pontos do Manchester City na primeira colocação provisória, mas leva vantagem no saldo de gols (18 a 17). O Sunderland é o lanterna da competição, com oito. O Liverpool volta a campo pelo Campeonato Inglês no próximo dia 4, um domingo, quando visitará o Bournemouth. No mesmo dia, o Sunderland tentará deixar a última colocação em duelo contra o atual campeão, o Leicester City, em casa.

Ainda neste sábado, em uma partida com nove gols e cheia de reviravoltas, o Swansea City derrotou o Crystal Palace por 5 a 4, no País de Gales. O resultado, no entanto, mantém os anfitriões na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar com nove pontos. Os visitantes estão em 16.º, com 11.

No duelo, o Crystal Palace saiu na frente com Zaha. Mas Sigurdsson empatou e depois Leroy Fer, com dois gols, virou para o time da casa. Os visitantes voltaram a reagir e marcaram três gols em nove minutos, dos 30 aos 39.

James Tomkins, Jack Cork (contra) e Benteke foram os responsáveis por colocar o Crystal Palace novamente na frente. Mas os anfitriões não desistiram do jogo, foram para cima e conseguiram uma nova virada nos acréscimos. Foi quando o atacante espanhol Fernando Llorente se tornou o protagonista da partida e marcou os dois gols.

OUTROS RESULTADOS

O Leicester City empatou por 2 a 2 com o Middlesbrough em casa e continua em posição intermediária na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Com o resultado, o atual campeão nacional ocupa o 13.º lugar com 13 pontos. Os visitantes estão em 15, com 12.

Em outro resultado igual, o Hull City empatou em casa com o West Bromwich por 1 a 1. O time anfitrião está na zona de rebaixamento, em 18.º lugar com 11 pontos, enquanto que os visitantes ocupam o nono com 17.