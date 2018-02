Liverpool bate West Ham e se aproxima do Chelsea no Inglês O Liverpool confirmou mais uma vez a sua boa fase, nesta terça-feira, ao derrotar o West Ham por 2 a 1, em Londres, na abertura da 25.ª rodada do Campeonato Inglês. Essa foi a nona vitória do time da terra dos Beatles nos últimos dez jogos da competição. Agora com 49 pontos, o Liverpool ficou bem próximo do segundo colocado, o Chelsea, que tem 51 e joga em casa nesta quarta contra o Blackburn. Kuyt, logo aos 15 segundos do segundo tempo, e Peter Crouch, aos oito minutos, marcaram para o Liverpool, que ainda tomou o gol de Kepa, aos 32. O West Ham, que mais vez não teve os argentinos Carlitos Tevez e Javier Mascherano em campo, segue na zona de rebaixamento - é o 18.º colocado, com 20 pontos. Nos outros jogos desta terça, destaque para a difícil vitória em casa do Reading sobre o Wigan Athletic por 3 a 2. Mesmo sendo um dos times que subiu nesta temporada para a 1.ª Divisão, o Reading continua sendo a surpresa ao chegar ao sétimo lugar, com 37 pontos. Os outros resultados foram Portsmouth 0 x 0 Middlesbrough e Sheffield United 2 x 0 Fulham. O líder do Campeonato Inglês é o Manchester United (57 pontos), que tentará nesta quarta se recuperar da derrota para o Arsenal na última rodada. Para sua sorte, o adversário será o lanterna Watford e o jogo acontecerá no Estádio Old Trafford, em Manchester.