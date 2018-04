Liverpool chama Shelvey de volta após lesão de Lucas

LONDRES - O Liverpool chamou de volta o meio-campista Jonjo Shelvey, que estava emprestado ao Blackpool, após o brasileiro Lucas ter sofrido uma lesão no joelho na vitória de terça-feira sobre o Chelsea nas quartas de final da Copa da Liga inglesa.

"Nós sabíamos que o Liverpool tinha a opção de chamá-lo de volta e foi apenas a infeliz lesão de Lucas que os levou a tomar essa decisão, disse Ian Holloway, técnico do Blackpool, da segunda divisão inglesa, em comunicado no site da equipe.

De acordo com a mídia inglesa, Lucas, que tem sido um dos destaques do Liverpool nesta temporada, pode ficar sem jogar por até seis meses devido à lesão no joelho. O volante, que também é titular da seleção brasileira, será submetido a exames na quinta-feira. O capitão do Liverpool, Steven Gerrard, também está machucado.