Liverpool chega ao Japão para Mundial Um dos favoritos ao título, ao lado do São Paulo, o Liverpool foi o último participante do Mundial de Clubes da Fifa a chegar ao Japão. A delegação inglesa desembarcou na madrugada desta segunda-feira (pelo horário de Brasília), em Yokohama, a tempo de conhecer seu primeiro adversário no torneio. Assim como o São Paulo, o Liverpool entra direto na semifinal do Mundial. Assim, vai jogar na quinta-feira, em Yokohama, contra o vencedor do jogo entre Sydney (Austrália) e Saprissa (Costa Rica), que estão se enfrentando na manhã desta segunda-feira. Na chegada ao Japão, o Liverpool fez questão de mostrar total interesse na disputa do Mundial da Fifa, descartando a tese de que os europeus não se importam com esse torneio. ?Estamos aqui por um motivo, que é levar para casa outro troféu?, avisou o diretor-executivo do clube inglês, Rick Parry. E os jogadores do atual campeão europeu parecem já ter assimilado o recado da diretoria. ?Estamos no Japão para ganhar o torneio, mais claro impossível?, disse o capitão do Liverpool, Steven Gerrard. Segundo Gerrard, o fato de viajar 15 horas até o Japão e chegar tão perto do jogo de quinta-feira, sem muito descanso, traz uma ?ligeira preocupação? ao Liverpool. Mas isso é superado pela atual fase do time, que venceu os últimos 7 jogos do Campeonato Inglês. ?Jogamos muitas partidas recentemente. Mas é fácil quando se está ganhando?, explicou o jogador.