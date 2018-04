Liverpool confirma interesse em Philippe Coutinho O técnico do Liverpool, Brendan Rodgers, confirmou nesta segunda-feira que o clube conversa com a Inter de Milão para contratar o brasileiro Philippe Coutinho, que tem tido poucas chances no Giuseppe Meazza. Mas, de acordo com o treinador, ainda não há nenhum acordo entre as partes, diferente do que tem noticiado a imprensa inglesa.