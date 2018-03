Liverpool conquista a Copa da UEFA Em uma partida muito disputada, com nove gols, os ingleses do Liverpool conquistaram a Copa da Uefa pela terceira vez na história. Nesta quarta-feira, em Dortmund, na Alemanha, a equipe da Inglaterra venceu o Alavés, da Espanha, por 5 a 4, na prorrogação, após um gol contra do time espanhol. No tempo normal, as equipes protagonizaram um belo duelo. Com apenas 17 minutos, os ingleses venciam por 2 a 0, gols de Babbel e Gerrard. Foram para o intervalo com vantagem de 3 a 1. Alonso descontou para os espanhóis, mas McAllister marcou o terceiro gol do Liverpool. Na segunda etapa, o Alavés voltou de forma arrasadora e empatou em cinco minutos, com dois gols de Javi Moreno. Bowler colocou o Liverpool novamente em vantagem. Quando a torcida inglesa preparava a festa, Cruyff empatou. Faltavam dois minutos para o final do jogo. A decisão foi para a prorrogação, com gol de ouro. Logo no início, o Alavés até marcou seu gol, mas o árbitro anulou, marcando impedimento. Os times continuavam iguais e tudo levava a crer que a disputa seria nos pênaltis. Engano. Restavam quatro minutos para o término do jogo e uma falta na esquerda marcou o destino da final. Um cruzamento despretensioso, com uma saída errada do goleiro e um toque irregular do meia espanhol Geli, que na gana de afastar o perigo, desviou a bola contra as próprias redes, deu o terceiro título da Uefa ao Liverpool. Já havia conquistado em 1973 e 1976.