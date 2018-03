Liverpool conquista Liga dos Campeões O Liverpool conquistou a Liga dos Campeões da Europa. Depois de um jogo emocionante com empate em 3 a 3, no tempo normal e na prorrogação, a equipe inglesa venceu na disputa por pênaltis por 3 a 2. Este é o quinto título da competição para o time da Inglaterra. E com a conquista, o Liverpool garantiu uma vaga para o 2º Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em dezembro, no Japão. Logo aos 48 segundos de jogo, o capitão Paolo Maldini fez 1 a 0 depois de jogada ensaiada em cobrança de falta da direita. Aos 39 minutos, Crespo fez o segundo após tabela com Kaká e o ucraniano Shevchenko. Quatro minutos depois, num contra-ataque, Kaká fez um longo lançamento para Crespo, que tocou na saída do goleiro Dudek para fazer 3 a 0. Como precisava reverter o placar adverso, o Liverpool foi ao ataque no começo da segunda etapa. E a pressão deu resultado. Em seis minutos, o time inglês conseguiu empatar a partida. Aos nove, Gerrard marcou em uma cabeçada. Dois minutos depois, Smicer pegou um rebote na intermediária e chutou forte. A bola foi rasteira e Dida falhou por espalmar fraco para cima. E, finalmente, aos 15, Xabi Alonso fez o seu no rebote de sua cobrança de pênalti defendida pelo goleiro brasileiro. Na prorrogação, o Milan mostrou mais vontade e pressionou o Liverpool. No entanto, a falta de sorte dos atacantes milanistas, especialmente Shevchenko, fez com que a decisão fosse para a cobrança de pênaltis. Nas penalidades, Hamann, Cissé e Smicer anotaram para o time inglês e Riise teve sua cobrança defendida por Dida. No Milan, apenas Kaká e Tomasson marcaram. Serginho chutou por cima e o goleiro Dudek defendeu os chutes de Pirlo e o decisivo de Schevchenko.