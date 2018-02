Liverpool continua na disputa por Copa O Liverpool continua na disputa por uma vaga nas Copas européias da próxima temporada após a vitória por 2 a 1 sobre o Everton, neste domingo, no complemento da 30.ª rodada do Campeonato Inglês 2004/05. É que com esta vitória o time chega a 47 pontos e fica na quinta colocação na classificação. Já o Everton continua na quarta posição, com 51 pontos, e vê ficar distante sua chance de ir para a Liga dos Campeões. Mais dois jogos foram disputados neste domingo, encerrando a rodada (entre parênteses a pontuação e a colocação): Birmingham City (35, 13.º) 2 x 0 Aston Villa (38, 11.º) e Middlesbrough (42, 9.º) 1 x 3 Southampton (27, 17.º).