Liverpool contrata Kolo Touré, ex-Manchester City

"O Liverpool anuncia hoje que chegou a um acordo com Kolo Touré para se juntar ao clube no dia 1º de julho", registrou o clube, em nota oficial na qual exalta a experiência e a qualidade de "um dos melhores zagueiros do Campeonato Inglês".

Touré disputa a competição desde 2002, quando foi contratado pelo Arsenal. Pelo time londrino, o jogador da Costa do Marfim se sagrou campeão inglês em 2003/04 e faturou a Copa da Inglaterra por duas vezes, em 2003 e 2005. Também levantou o troféu na Supercopa da Inglaterra de 2002/03 e 2004/05.

Após chegar ao futebol inglês através do Arsenal, ele se transferiu para o Manchester City em 2009. No clube, que se destacou nas últimas temporadas pelo alto investimento no elenco, conquistou seu segundo título inglês, em 2011/12, e acumulou mais um troféu da Copa da Inglaterra, em 2011, e da Supercopa, no ano seguinte.