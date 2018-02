Liverpool contrata promessa colombiana e a empresta para o Mallorca

Uma das promessas do futebol colombiano, o jovem zagueiro Anderson Arroyo, de 18 anos, foi emprestado pelo Liverpool ao Mallorca, da Espanha. O clube inglês oficializou nesta terça-feira a contratação do jogador e também o empréstimo de Arroyo, que ficará na equipe espanhola por um ano e meio.

Arroyo foi adquirido pelo Liverpool, mas como não teria espaço no time inglês, acabou sendo repassado ao Mallorca para não perder ritmo de jogo após atuar nos últimos três anos pelo Fortaleza C.E.I.F., da Colômbia, que disputa a Primeira B, correspondente à segunda divisão do futebol do seu país. As boas atuações pelo clube de Bogotá renderam ao zagueiro oportunidades na seleção colombiana sub-20, além de ter despertado o interesse do gigante inglês.

Com tradição na Espanha, o Mallorca, novo clube de Arroyo, foi rebaixado para a Segunda Divisão B, equivalente à terceira divisão, na temporada passada. Antes, havia caído para a segunda divisão em 2013, após 16 anos na elite do futebol espanhol. No momento, lidera o Grupo 3 do torneio nacional.