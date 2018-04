Liverpool decepciona e perde do Tottenham em estreia

Vice-campeão na temporada passada, o Liverpool estreou com tropeço no Campeonato Inglês, neste domingo. A equipe foi derrotada pelo Tottenham por 2 a 1, fora de casa, e ainda viu seus adversários diretos na briga pelo título saírem na frente na rodada de abertura da competição.

Apesar de entrar em campo com Gerrard, Kuyt e Torres, o Liverpool decepcionou no primeiro tempo. Esteve longe de mostrar a força ofensiva da temporada passada e acabou cedendo espaço aos donos da casa, que abriram o placar no final da etapa, com gol de Assou-Ekotto, aos 44 minutos.

No segundo tempo, logo aos 9 minutos, o goleiro Gomes fez falta em Johnson dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Gerrard converteu e igualou o placar. Era o que o Liverpool precisava para iniciar a reação. No entanto, três minutos depois, Bassong escorou cruzamento de Modric e deixou o Tottenham novamente na frente, acabando com as chances de recuperação dos visitantes.

Com a derrota, o Liverpool inicia o campeonato em desvantagem, já que Manchester United, neste domingo, e Chelsea e Arsenal, no sábado, estrearam com vitória na competição.