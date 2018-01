Liverpool decepciona mais uma vez O Liverpool voltou a decepcionar sua torcida, ao empatar, neste sábado, em seu campo, com o Middlesbrough, por 1 a 1, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Com este resultado, a equipe do astro Michael Owen segue com 42 pontos, 14 a menos que o líder Arsenal. Outros resultados deste sábado: Birmingham 1 x 3 Chelsea, Blackburn Rovers 1 x 0 Southampton, Charlton 2 x 1 Everton, Fulham 2 x 1 Aston Villa, Leeds United 1 x 0 West Ham, Tottenham 4 x 1 Sunderland 1 e Bromwich Albion 1 x 1 Bolton Wanderers. Partidas previstas para este domingo: Manchester United x Manchester e Newcastle x Arsenal.