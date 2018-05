Liverpool derrota Aston Villa com gol nos acréscimos

Com a difícil vitória, o Liverpool chegou aos 33 pontos em 20 partidas e subiu para a sétima colocação do Campeonato Inglês - está quatro pontos atrás do Tottenham, o atual quarto colocado. Já o Aston Villa está em sexto com 35 pontos em 20 jogos, empatado com o Manchester City, que tem uma partida a menos.

Jogado sob neve, o confronto era de fundamental importância para as duas equipes. E seguiu disputado até aos 47 minutos da etapa final, quando uma falha na defesa do Aston Villa resultou no gol da vitória dos visitantes.

Depois de tentar dominar um passe, o lateral Warnock escorregou e foi desarmado por Dirk Kuyt, que passou no meio para Yossi Benayoun. O israelense ainda foi desarmado por um defensor, mas a bola sobrou sozinha para Fernando Torres completar com categoria.

Ainda nesta terça-feira, o Bolton desperdiçou grande chance em casa ao sair vencendo o Hull City por 2 a 0, mas permitir o empate no fim da partida. O resultado manteve as duas equipes na zona de rebaixamento.