Liverpool derrota Bolton e se reabilita no Inglês

Com o resultado, o Liverpool também se reabilitou do empate sem gols com o inexpressivo Wolverhampton, que ocupa a zona de rebaixamento, e segue na briga na zona de classificação para a Liga Europa. O Bolton, por sua vez, soma 21 pontos e é o 16.º colocado da tabela.

Neste sábado, o Liverpool dominou o jogo, embora não estivesse longe de exibir o mesmo futebol da temporada passada. Mesmo assim, passou alguns sustos com o ataques do Bolton. Dessa forma, o gol de Kuyt, aos 37 minutos de jogo, trouxe algum alívio para o time.

Mais relaxado por causa da vantagem no placar, o Liverpool errou menos na segunda etapa e chegou ao segundo gol aos 24 minutos. Insua bateu firme e contou com um desvio de Davies para balançar as redes e garantir o triunfo dos donos da casa.

Ainda neste sábado, o Tottenham empatou com o Birmingham por 1 a 1, fora de casa, e perdeu a chance de se aproximar dos líderes da tabela. Os visitantes somam 42 pontos, distante dos 51 do líder Chelsea, e ocupam o quarto lugar. Já os anfitriões têm 34.

Já o Aston Villa subiu na classificação do campeonato ao derrotar o Fulham por 2 a 0, longe de sua torcida, com dois gols de Agbonlahor. O time chegou aos 40 pontos e agora é o sexto colocado. Os donos da casa estacionaram nos 27, no meio da tabela.

Hull City e Wolverhampton empataram por 2 a 2, enquanto West Ham e Blackburn ficaram no 0 a 0. Fora de casa, o Everton bateu o Wigan Athletic por 1 a 0 e chegou aos 32 pontos, na zona intermediária da classificação.