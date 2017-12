Liverpool derrota Everton por 3 a 0 O Liverpool derrotou neste sábado o Everton por 3 a 0 e quebrou um jejum de três jogos sem vencer no Campeonato Inglês. Com o resultado, o time somou cinco pontos e ocupa a nona posição na tabela. Os líderes são Arsenal e Manchester, ambos com nove. Nos demais jogos da rodada, o Aston Villa bateu o Leicester por 3 a 1, o Bolton empatou sem gols diante do Charlton, o Chelsea empatou com o Blackburn por 2 a 2, o Leeds venceu o Middlesbrough por 3 a 2, o Birmingham superou o Newcastle por 1 a 0, o Fulham ganhou do Tottenham por 3 a 0 e Wolverhampton não saiu do 0 a 0 com o Portsmouth. Neste domingo, Southampton x Manchester United e Manchester City x Arsenal fecham a rodada.