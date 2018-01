Liverpool derruba Leicester, e City goleia e se aproxima do líder

Longe da briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês, o Liverpool ajudou os rivais Arsenal e Manchester City neste sábado ao derrubar o líder Leicester, pelo placar de 1 a 0, no Anfield Road, na tradicional rodada do Boxing Day. Jogando ao mesmo tempo, o City aproveitou a oportunidade e fez a lição de casa ao golear o Sunderland por 4 a 1.

Os resultados embolaram a briga pela ponta do Inglês, antes mesmo da partida do Arsenal, que enfrenta o Southampton ainda neste sábado, fora de casa. Com a derrota, o Leicester estacionou nos 38 pontos e pode perder a liderança para o rival de Londres, que tem 36 e ocupa a segunda posição.

Em terceiro, o Manchester City reduziu a diferença para os dois rivais que estão à frente. Tem agora 35 pontos. Já o Liverpool subiu para o oitavo lugar, com 27 pontos. Enquanto isso, o Sunderland, vítima do City nesta rodada, continua com apenas 12, amargando a penúltima colocação da tabela.

Jogando em casa, no Etihad Stadium, o Manchester City tratou de garantir rapidamente os três pontos, contando com atuação brilhante de Kevin De Bruyne. Aos 21 minutos de jogo, já vencia por 3 a 0. Raheem Sterling abriu o placar aos 12, ao completar cruzamento do belga. Yaya Touré ampliou aos 16, finalizando rasteiro de fora da área. E Wilfried Bony, de cabeça, completando precisa cobrança de falta de De Bruyne, anotou o terceiro, aos 21.

Após duas assistências, o meia belga deixou sua marca aos nove minutos do segundo tempo. Ao tabelar na entrada da área com Bony, ele finalizou rasteiro e anotou o quarto gol dos anfitriões. Borini ainda descontou cinco minutos depois e o mesmo Bony desperdiçou cobrança de pênalti, aos 23, sem prejudicar a vitória do City.

Enquanto o Manchester fazia sua parte, o Liverpool dava sua contribuição ao derrotar o Leicester. Em um jogo truncado e de poucas chances claras de gol para os visitantes, o time da casa chegou à vitória com gol de Benteke aos 17 minutos do segundo tempo. Ele marcou de carrinho ao completar cruzamento rasteiro do brasileiro Roberto Firmino, na área.

Nos minutos finais, o surpreendente líder do campeonato esboçou pressão, sem sucesso. O Liverpool ainda teve grande chance de ampliar a vantagem nos acréscimos ao perder lance sem goleiro, que havia tentado o ataque. O próprio Benteke desperdiçou a jogada dentro da área.

O triunfo acabou com uma incrível sequência de 22 jogos do Leicester sem passar em branco. O último jogo em que a equipe não marcou gol foi disputado em maio deste ano.